Venezia, Zanetti: "Questa squadra ha nel dna il bel calcio. Il Penzo sia il nostro fortino"

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato della sfida contro il Pescara di domani: “La squadra sta abbastanza bene, abbiamo recuperato Maleh, Bjarkason e Felicioli, mentre dobbiamo valutare Taugourdeau che ha accusato un fastidio alla schiena. Contro il Pescara ci attende una battaglia, una partita difficile contro una squadra forte e ferita da una sconfitta immeritata. Noi però dobbiamo cercare di vincere e far diventare il Penzo il nostro fortino perché abbiamo perso una gara ed è già sufficiente. Dovremo fare una partita attenta, dovremo essere al 100% sia dal punto di vista fisico che mentale. - continua Zanetti come si legge sul sito del club – Questa squadra ha nel suo dna la voglia e la capacità di giocare un bel calcio, lo abbiamo fatto anche a Cremona contro una squadra che ci ha messo in difficoltà in alcuni frangenti di gara. La differenza in questo momento dobbiamo farla negli ultimi venti metri e l’unico modo che conosco è quello di lavorare bene e duro in allenamento.“