Venezia, Zanetti: "Tamponi negativi, assenti i 3 nazionali e Marino". I convocati per l'Entella

vedi letture

“Sono contento che tutti i nostri tamponi siano negativi, saremo in 24 a partire per Chiavari con il solo Marino che si aggiunge ai tre nazionali assenti. Contro la Virtus Entella vogliamo riprendere il nostro cammino dopo una sconfitta che ci ha dato fastidio perché pensavamo di avere la partita in mano dopo il primo tempo, ma ci è mancato il gol nonostante si si tirato undici volte in porta": così, nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti.

Che ha poi diramato la lista dei convocati.

Ecco l'elenco dei 24:

PORTIERI: Lezzerini, Pomini, Carotenuto

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, St. Clair, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Fiordilino, Rossi, Serena, Taugourdeau, Vacca

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson.