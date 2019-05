A margine della decima edizione per il premio Sante Begali, l'attaccante del Verona Samuel Di Carmine ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del Verona: "Per me la correttezza in campo è qualcosa di molto importante, noi calciatori siamo un punto di riferimento per tanti bambini che vengono a vederci. Sono molto contento di questo premio, racconta che tipo di giocatore sono. Playoff? Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrare di poterli vincere, noi siamo concentrati e con la giusta cattiveria possiamo dire la nostra".