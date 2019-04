© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del match perso contro il Palermo, il tecnico del Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa: "Siamo partiti bene, poi però nel primo tempo abbiamo lasciato il pallino di gioco a loro. Noi non possiamo fare questo. Non possiamo lasciare troppo spazio agli avversari e soprattutto con una gara esperta come lo è il Palermo - riporta TuttoPalermo.net -. Non dovevamo concedere quel gol. Abbiamo fatto un errore grossolano. Nel finale potevamo fare di più. Ma non siamo riusciti a trovare il pareggio. Guardiamo avanti, perché ancora il campionato non è finito. Noi siamo rimasti dietro purtroppo, volevamo vincere. Ora proveremo dopo il turno di riposo a fare bene. Dobbiamo continuare a giocare, perché abbiamo le qualità per essere protagonisti. Noi lottiamo, vogliamo essere una delle tre ad andare in Serie A. Sono stato molto contento di tornare, sono molto legato a questa piazza che porterò sempre nel mio cuore".