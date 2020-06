Vicenza, Bruscagin guarda avanti: "Serie A? Sognare non costa nulla, ci proveremo"

Dalle colonne del Corriere del Veneto - edizione Vicenza e Bassano, è intervenuto il difensore del Vicenza Matteo Bruscagin, che ha parlato della promozione della sua formazione, deliberata dall'ultimo Consiglio Federale: "Avremmo voluto terminare il campionato e portare a casa la vittoria sul campo davanti ai nostri tifosi, quella sarebbe stata veramente l’apoteosi, ma abbiamo dimostrato durante tutta la stagione di essere i più costanti, i più forti del girone e quindi comunque la vittoria è meritata a prescindere da come è arrivata. Sono stati mesi infiniti, ogni giorno si leggeva qualcosa di diverso, mentalmente non è stato facile. Noi ci siamo sempre allenati ma non c’era un obiettivo chiaro davanti. Non è come dire: lavoro perché a maggio ricomincio. Era un continuo sì, no, forse... Ma noi siamo stati eccezionali come gruppo perché ci siamo fatti forza l’un l’altro e nel momento di debolezza di uno subentrava la forza degli altri".

E sul campionato di B: "E’ un bellissimo campionato, difficile ma molto stimolante. Credo che avremo tutte le carte in regola per far bene, la base del gruppo è solidissima. Caratteristiche che non ci sono mai mancate insieme alle qualità fisiche, morali e umane. La Serie A? Sognare non costa nulla, proveremo a fare un grande campionato".