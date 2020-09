Vicenza, Di Carlo: "Rigore per loro generoso, a noi ne è stato negato uno netto"

Il Vicenza perde all'esordio contro il Vicenza. A fine gara interviene l'allenatore dei biancorossi, Domenico Di Carlo. Ecco quanto evidenziato da Triveneto Goal: "Esordio con sconfitta su rigore. Per loro generoso mentre a noi non è stato dato uno netto, due situazioni opposte ma dovevano essere valutare in modo diverso. Usciamo con una sconfitta ma la squadra mi è piaciuta, nel secondo tempo abbiamo messo tutta la nostra energia e ci è mancato il gol. Un peccato uscire con una sconfitta, però ho fatto i complimenti ai ragazzi. Nel secondo tempo il Venezia non ha fatto molto mentre noi molto bene, dobbiamo migliorare quando creiamo tante occasioni e concretizzare meglio"