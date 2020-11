Vicenza, Guerra: "In una situazione di emergenza abbiamo fatto una partita da uomini"

Dopo il pareggio contro l'Empoli, l'attaccante del Vicenza Simone Guerra ha parlato alla stampa: "E' stata una grande partita da squadra, in una situazione di emergenza abbiamo fatto una partita da uomini, l’abbiamo ripresa all’ultimo, ma vedendo come è andata la partita meritavamo qualcosa di più noi. Sono contento della mia prestazione, dopo tanto tempo sono riuscito a ritornare in campo, mi metto a disposizione del gruppo e cerco di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Come mi sono trovato da esterno? Bene, è sicuramente un ruolo diverso dall’attaccante, ma se si gioca di squadra si possono fare tanti altri ruoli, diciamo che la partita è andata molto bene. Avevo voglia di riscattarmi? Mi sono sempre allenato bene, mi sono sempre messo a disposizione, poi il mister ha fatto altre scelte, però devo continuare a lavorare per farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. E’ stata un’opportunità e credo di averla colta bene, adesso si riparte perché mercoledì abbiamo un’altra partita importante. Assist per Meggiorini o tiro? Diciamo che voleva essere un tiro poi fortunatamente Meggiorini si è ritrovato nella posizione giusta e ha fatto gol, è stata una bella azione. Ora a Monza con uno spirito battagliero? Dobbiamo ripetere questa partita a livello caratteriale e emotivo, andiamo ad affrontare una squadra molto forte, recupereremo altri giocatori che ci aiuteranno, se prepariamo la partita con il lavoro che stiamo facendo possiamo dire la nostra".