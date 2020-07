Vicenza, mercoledì parte la stagione biancorossa: al via test e tamponi, poi allenamenti

Come da comunicato ufficiale, prenderà il via mercoledì 15 luglio la nuove stagione del Vicenza, fresco di promozione in Serie B. La truppa di mister Domenico Di Carlo, nei primi due giorni di ritrovo, eseguirà tamponi e test sierologici, oltre alle consuete visite mediche per l’idoneità e gli esami di rito, poi, nella mattinata del 16, via ai primi allenamenti individuali, rigorosamente a porte chiuse in osservanza dei protocolli sanitari previsti.

Successivamente, ma solo all’esito dei tamponi, nella settimana dal 20 al 25 luglio, i biancorossi inizieranno ad allenarsi in gruppo.

Il tutto si svolgerà presso il centro sportivo di Capovilla di Caldogno, nel vicentino.