Vicenza, nuova idea per il centrocampo: Calvano dell'Hellas Verona

Nuova idea per il centrocampo del Vicenza. Si tratta, stando a quanto riportato da TrivenetoGoal.it, di Simone Calvano in uscita dall'Hellas Verona. Il giocatore ha estimatori anche in Serie C dove lo seguono Alessandria, Ternana e Foggia.