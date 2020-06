Vicenza, per la porta spunta il nome di Emiliano Viviano

Il Vicenza in vista della prossima stagione starebbe pensando a un profilo di spessore ed esperienza per la porta. Il nome è quello di Emiliano Viviano, classe '85, attualmente svincolato dopo l'esperienza allo Sporting Lisbona e un abboccamento invernale con l'Inter poi non cocretizzatosi. Lo riferisce Vicenzatoday.it. Il calciatore nella passata stagione è stato fra i protagonisti, da gennaio, della salvezza della SPAL in Serie A.