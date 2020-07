Vicenza, per Meggiorini c'è distanza fra domanda e offerta. Ma si tratterà

Il futuro di Riccardo Meggiorni, fresco d’addio al ChievoVerona, potrebbe essere ancora in Veneto, al Vicenza di Mimmo Di Carlo più precisamente. Un’opzione a cui lo stesso giocatore ha aperto in serata, ma che al momento si scontra con la distanza fra domanda e offerta relativa al contratto. Come riporta Biancorossi.net il classe ‘85 – che a Chievo percepiva poco meno di 600mila euro l’anno – potrebbe decidere di ridursi sensibilmente l’ingaggio chiedendo un biennale da 250mila euro, ma il Vicenza preferirebbe un annuale, magari con opzione per il secondo anno, a cifre più basse. Il mercato lungo - che si chiuderà a ottobre - però permetterà alle parti di trattare per trovare, eventualmente, una quadra che soddisfi tutti.