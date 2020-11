Vicenza, Rosso sul Covid-19: "Facciamo ancora più squadra e sostenendoci a vicenda"

Quindici positività al Covid-19 riscontrate con ieri, un momento non dei migliori per il Vicenza. Di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il presidente Stefano Rosso: “E’ un momento difficile per il nostro paese e anche per la nostra società. Il Covid ci ha colpito ed in maniera pesante, ma siamo preparati e cercheremo di far fronte a questo momento delicato facendo ancora più squadra e sostenendoci a vicenda.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori sanitari che stanno aiutando noi e tutto il nostro territorio a passare questo periodo tremendo”.