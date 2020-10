Vicenza-Salernitana 1-1, le voci di Di Carlo e Castori

E' un Domenico Di Carlo soddisfatto quello che ha commentato la partita pareggiata dal Vicenza contro un'ottima Salernitana: "Non voglio commentare l'episodio del rigore. Ci poteva stare, ci poteva non stare...che importa? L'arbitro ha deciso così e dobbiamo accettarlo perchè fa parte del gioco, piuttosto mi preme applaudire la squadra per l'ottima reazione dopo lo svantaggio. E' la seconda volta che andiamo sotto, ma il carattere non è mai mancato e vedrete che presto conquisteremo anche la prima vittoria. Conto molto su ragazzi come Nalini, Meggiorini e Longo che devono soltanto trovare una buona condizione fisica, hanno tutte le carte in regola per esaltare il nostro calcio. Nel primo tempo ci siamo espressi bene, siamo stati costantemente nella loro metà campo proponendoci sulle corsie laterali. Nella ripresa, anche per contrastare meglio gli avversari, abbiamo preferito le verticalizzazioni sbagliando, purtroppo, l'ultimo passaggio. Sul piano dell'atteggiamento non posso rimproverare nulla ai ragazzi, sono contento anche che sugli spalti ci fosse un po' di pubblico. La gente ha voglia di normalità, ma chiaramente la salute viene al primo posto. Ora sotto con la Spal".

Soddisfatto anche mister Fabrizio Castori, ancora imbattuto alla guida della Salernitana: "Non si può sempre vincere. Abbiamo disputato un'ottima partita contro un avversario tosto e difficile. Sono stati novanta minuti veloci e con grandi capovolgimenti di fronte. Non sono due punti persi, anzi. Ho visto una squadra tonica sotto tutti i punti di vista. E questo mi rende contento. Nel secondo tempo siamo stati meno pericolosi perché abbiamo commesso qualche errore in più sotto porta, ma al Vicenza non abbiamo concesso nulla. Il gol subito? Una situazione che va al di là della tattica: eravamo anche posizionati bene. Dobbiamo comunque continuare a lavorare e migliorare. Avevo in mente di far giocare una sessantina di minuti a Lombardi, ma poi si è fatto male. Domani il suo problema verrà valutato dallo staff medico, speriamo non sia nulla di grave. Cicerelli aveva un piccolo fastidio al polpaccio, dovuto dal fatto che è entrato senza riscaldarsi. E' il calciatore più impiegato dal ritiro in poi, oggi necessitava di un po' di riposo. Casasola spinge di più perché ha le caratteristiche per farlo, Lopez è più di copertura. Djuric ha tenuto bene i novanta minuti e non l'ho tolto perché comunque in una partita come questa, dove gli avversari vengono a giocare di testa nella tua area, servivano i suoi centimetri. Tutino non si aspettava di uscire, ma non c'è stata nessuna questione. Ho inserito Anderson perché poteva darmi più garanzie. Il mio obiettivo è quello di riuscire a trovare il giusto assetto tattico. E oggi sono soddisfatto: abbiamo anche una condizione atletica abbastanza buona. Covid? La preoccupazione c'è, ma noi cerchiamo di stare attenti facendo tamponi e test. Fermare di nuovo il calcio sarebbe dannoso, ma non solo dal punto di vista economico. Il rigorista della squadra? Djuric o Tutino".