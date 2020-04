Viola: "Voglio giocare in A col Benevento. Inzaghi? Con me in campo avrebbe segnato di più"

vedi letture

Il centrocampista del Benevento Nicolas Viola intervenuto ieri nella chat de La Gazzetta dello Sport ha parlato della grande stagione dei sanniti: “Il mio futuro è giocare in Serie A con il Benevento, non penso ad altre soluzioni anche perché Vigorito non ci si accontenta semplicemente di partecipare. Benevento poi è una città a misura d’uomo, gente calorosa, e con Inzaghi abbiamo imparato a osare al momento giusto. È umile nel porsi con i giocatori, ci ha dato una forza mentale incredibile e non vedo l’ora di giocare in A con questa maglia e con lui in panchina. - continua con una battuta Viola – Con me in campo Inzaghi avrebbe segnato qualche gol in più. In un allenamento il mister si è messo in area e ha fatto un gran gol su mio assist. Ovviamente l'allenamento è finito lì”.