© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Coppolaro, difensore appena arrivato alla Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoB.com: "Qui mi trovo benissimo. Il gruppo è fantastico, per cui non ho dovuto faticare più di tanto ad inserirmi. Boscaglia importante per la scelta della Virtus? E' stata sicuramente un incentivo, so come lavora il mister. Appena mi è stata prospettata la possibilità di passare all’Entella, non ci ho pensato due volte. Obiettivi? La priorità è salvarci il prima possibile. Sogno nel cassetto? Giocare in Serie A, dopo averla solo sfiorata con l’Udinese. Perché ciò accada dovrò lavorare sodo, cercando di migliorarmi giorno dopo giorno”.