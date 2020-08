Zanetti sulla Salernitana: "Che orgoglio essere accostati a una piazza simile"

Intervistato da La Città il tecnico Paolo Zanetti ha parlato delle voci che lo vogliono nel mirino della Salernitana per il dopo Ventura: “Essere accostato alla Salernitana è motivo di grande orgoglio, ma al momento non ho avuto contatti con la società. Mi auguro che possano esserci perché si tratta di una piazza straordinaria. Non so perché ci sia stato il divorzio fra Ventura e il club, ma il mister ha fatto un grande lavoro con una squadra costruita per raggiungere i play off, ha dato un’impronta tattica precisa e cercato di costruire qualcosa. - continua Zanetti tornando anche sull’esperienza all’Ascoli – Mi fa piacere che il mio lavoro sia stato apprezzato, Scamacca e Ninkovic sono state le due mie grandi soddisfazioni. Allenare in un clima di tensione? Se un allenatore si lasciasse suggestionare al momento di un’ipotetica scelta solo da quella fotografia allora non può puntare a lavorare in serie A o in B“.