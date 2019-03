© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Contrariamente a quanto ha affermato il Presidente del Vicenza Stefano Rosso, il Monza ritiene di aver vinto la semifinale di andata di Coppa Italia con pieno merito ed esclude di aver ricevuto aiuti di sorta".

Queste le parole dell'AD del Monza Adriano Galliani, rilasciate attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club brianzolo, in merito alle dichiarazioni post partita del presidente vicentino che tramite una nota ufficiale si è espresso come segue: “Non è accettabile un arbitraggio del genere. Il Monza non ha bisogno di aiuti. Rovinata una partita in una semifinale importantissima anche in ottica playoff tra 2 squadre che stavano dando il massimo in campo. Come LR Vicenza non possiamo accettare queste cose, ma sono sicuro che i ragazzi daranno tutto per riuscire a ribaltare il risultato”.