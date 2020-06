Ad Padova: "Playoff, decisione coerente. Hallfredsson? Problema organizzativo"

Intervenuta in conferenza stampa via Zoom, l'amministratore delegato del Padova Alessandra Bianchi ha commentato le decisioni del Consiglio Federale: "Si ricomincia l'1 Luglio con il playoff nella sua formula originale, i primi due turni a gara secca, in caso di parità a passare sarà la miglior in classifica, mentre la final four dovrebbe avere supplementari e rigori. La novità è rappresentata dal fatto che, rispetto al format originale, sono sparite le gare di andata e ritorno, il criterio in caso di parità sarà la miglior posizione in classifica. Questo per contenere i tempi vista la situazione, dal nostro punto di vista la cosa piu’ importante è tornare a giocare. Ci sarebbe stata anche la possibilità di non toccare il format originario (gare di andata e ritorno) oppure inserire delle condizioni mitiganti, ma mettere insieme tutte le esigenze non è stato facile. Playoff nostra vittoria? Non è consuetudine metterci le medaglie sul petto, è semplicemente un punto di coerenza, che era quello di giocare, lo abbiamo portata avanti fino in fondo. E’ stata portata avanti una decisione coerente, aveva senso fermare il campionato di Serie C quando il mondo ripartiva? E' stato affermato il principio che i campionati professionistici dovevano essere portati a termine, la scelta di playoff e playout è stata fatta per limitare il gioco a quello che è decisivo per decidere i verdetti. Quale sarà la classifica e quale sarà la posizione del Padova? La classifica dovrebbe essere cristallizzata al momento della conclusione del campionato, questo per i turni iniziali, dopo di che fanno riferimento due allegati diversi, credo si parli di media punti ponderata, ma attendiamo il comunicato ufficiale. Saremmo quinti in questo momento e l’avversaria sarebbe la Sambenedettese. Dovrebbe subentrare come decima al posto della Fermana, aspettiamo gli allegati a breve. Le maggior parte degli aventi diritto parteciperanno, poi ci sono situazioni particolari. I contratti? Ne discuteremo come con i contratti, ma qualcosa a livello federale deve arrivare. Come abbiamo parlato coi ragazzi prima, ci parleremo ora. Test tamponi e allenamenti? Il primo giro di tamponi è andato bene, tra domani e dopo domani faremo il secondo e poi dovremmo partire con gli allenamenti collettivi. Il primo giro non ha dato problemi, con i dovuti scongiuri aspettiamo l’esito dei secondi, ci vorranno un paio di giorni. Data chiusura playoff? Entro la fine di luglio. La gara secca cambia abbastanza le dinamiche, sarà un torneo abbastanza inedito. Se uno parte dal basso potrebbe trovarsi a fare un tour de force, sarà una sorpresa un po’ per tutti. Hallfredsson? E’ un problema banalmente organizzativo, se provate a spostarvi all’estero vedrete che non è cosi semplice, stiamo aspettando il primo volo disponibile dall’Islanda. Normalmente hai uno scalo dalla Germania, il tema è trovare il volo. Anche lui sta cercando qualcosa di disponibile, niente più di questo. Vicenza? I complimenti sono d’obbligo. E’ stato il girone più equilibrato sia in alto che nelle zone retrocessioni, il Rimini ad esempio è retrocesso per la classifica avulsa".