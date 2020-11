Ad SudTirol dopo il rinvio contro l'Imolese: "Ingiusto affrontare di nuovo quella trasferta"

A seguito del rinvio per un malfunzionamento dell'impianto d'illuminazione del 'Galli' per Imolese-SudTirol, gara dello scorso weekend di Serie C per quanto riguarda il Girone B, ha preso la parola l’amministratore delegato del club altoatesino Dietmar Pfeifer attraverso le colonne del Corriere dell’Alto Adige: "Le decisioni del Giudice Sportivo? Non mi sbilancio perché non sono cose che mi competono, c'è un regolamento e deciderà il giudice di conseguenza. Credo che non sarebbe giusto dover nuovamente effettuare trasferta costosa come quella di Imola. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, contro Gubbio e Fano, ma non possiamo dire di non essere in linea con i programmi".