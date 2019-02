Ad Sudtirol: "Se pensiamo di essere diventati forti poi ci arriva il conto"

Sette risultati utili consecutivi per il Sudtirol che sta costantemente scalando la classifica, portandosi al quarto posto. Nell'ultima giornata è giunto un rotondo 4-0 casalingo contro il Gubbio: "Sappiamo che la nostra è una squadra in forma – ha evidenziato l’amministratore delegato biancorosso Dietmar Pfeifer ai colleghi del Corriere dell'Alto Adige – e in netta crescita, certo attendersi un successo del genere era difficile soprattutto perché il Gubbio nelle ultime sette partite aveva raccolto 14 punti".

"Dobbiamo fare punti ogni domenica – continua Pfeifer che non guarda alla piazza d'onore – è un campionato equilibratissimo, ogni giornata lo vediamo, tutti possono vincere con tutti: fare discorsi di questo genere adesso è prematuro, mancano ancora 11 partite, ci sono ancora tantissimi scontri diretti, nel calcio come nello sport inutile fare pronostici, bisogna solo cercare di fare buone prestazioni e ottenere risultati".

Ma ripetere quanto fatto nella scorsa stagione non è così impossibile: "Credo che possiamo riuscirci ancora. Abbiamo la difesa più forte del campionato un centrocampo molto stabile ed un attacco che sta facendo molto bene, da quando sono arrivato in questa società, nel 2006, non mi ricordo un attacco del genere, certo ora dobbiamo rimanere umili perché se pensiamo di essere diventati forti poi ci arriva il conto: pensare sempre al prossimo avversario a cominciare dal Rimini, contro il quale sarà sicuramente una gara difficile".