Addio Maradona, Di Somma: "Il più forte di sempre. Per lui il vero derby era Napoli-Avellino"

Il direttore sportivo dell’Avellino Salvatore Di Somma ha voluto ricordare Diego Armando Maradona ai microfoni di Prima Tivvù raccontando anche alcuni retroscena: “È stato un colpo ricevere questa notizia, non me l’aspettavo anche se aveva avuto dei problemi, non ultimo l’intervento alla testa, ma sono rimasto sconvolto dalla sua morte. Maradona ha sempre detto che il vero derby era Napoli-Avellino, ho tantissimi ricordi di lui, un extraterrestre, forse il più forte calciatore mai esistito e dire che ho anche giocato contro Pelè in un’amichevole fra il Lecce e il Santos. Quando si giocava però contro Maradona dovevamo sacrificare un uomo per marcarlo a uomo, di solito era Murelli che spesso riusciva anche a limitarlo parecchio. - continua Di Somma - Purtroppo alcune cattive compagnie lo hanno rovinato un po' fuori dal campo, ma per me è morto il più grande di tutti i tempi, lo ritengo il più forte assieme a Pelé. Lui ti incantava con le giocate, con il suo modo di fare, i suoi movimenti. Potevi provare a menarlo in campo ma non era facile prenderlo, riusciva sempre a svincolarsi".