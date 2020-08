Ag. Bombagi: "Vuole restare al Teramo, ma bisogna capire cosa succederà"

vedi letture

Intervistato da Tuttobari.com l’agente Alessandro Cicchetti ha parlato del futuro di Francesco Bombagi, fantasista classe ‘89 del Teramo: “Francesco ha disputato una stagione importante, dimostrando di essere un giocatore con delle qualità importanti. La volontà è quella di rimanere, con la speranza che il presidente ritrovi l'entusiasmo e proceda all'iscrizione. - continua Cicchetti – Bari? Al momento non c'è niente, nessun contatto. In base a quello che succederà a Teramo, bisognerà poi prendere delle decisioni. Il ragazzo si trova benissimo ma è chiaro che, in accordo con il club, si può andare a parlare in caso di una chiamata importante".