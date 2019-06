© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Francesco Iovino, procuratore di Elio Calderini, intervenuto ai microfoni di ZonaCalcio.net, ha dichiarato: “Calderini non lo scopro di certo io, è uno dei migliori esterni di tutta la Serie C, nella Sambenedettese si è adattato in un ruolo non propriamente adatto alle sue caratteristiche, nonostante ciò ha realizzato sei reti. Vanta esperienze importanti basti pensare alle avventure con le maglie di Foggia, Viterbese e Catania. Siamo alla ricerca di un progetto che possa essere stimolante per questo ragazzo, che sicuramente diventerà un fattore determinante per il suo prossimo club".