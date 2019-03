Fonte: TuttoC.com

Giovanni Tateo, agente di Alessio Curcio, trequartista del Vicenza Virtus, intervenuto a ZonaCalcio.net, ha così parlato del suo assistito: “Alessio Curcio sta facendo una buona stagione con la maglia del Vicenza, gli manca il gol che sono convinto che presto arriverà, ma si sta facendo valere come rifinitore. Parliamo di un calciatore di altre categoria che può spostare con le sue giocate gli equilibri".

“Il Vicenza è una compagine di grande spessore, che non è partita nel migliore dei modi, ma ha tutte le capacità di essere una mina vagante nei prossimi playoff. La squadra non è cambiata molto con il ritorno di Colella, visto che Serena non aveva portato dei grandi stravolgimenti anzi avevo assistito ad una sfida contro la Vis Pesaro dove la compagine veneta mi aveva fatto un’ottima impressione. Con la Sambenedettese è stata una grandissima vittoria, che dimostra davvero le enormi potenzialità di questa compagine".