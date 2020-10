Ag. Maniero: "Inizialmente non voleva scendere in C, ma l'Avellino ha saputo convincerlo"

Come riferisce tuttoavellino.it, davanti alle telecamere di PrimaTivvù è intervenuto l'agente di Riccardo Maniero, Vincenzo Pisacane, che ha parlato dell'approdo dell'attaccante all'Avellino: "L'Avellino cercava un attaccante, lui aveva giocato con Braglia. Inizialmente in Serie C non voleva scendere, Avellino, però, è una piazza importante, è stato bravo il direttore Di Somma a convincerlo. Riccardo se sta bene potrebbe giocare facilmente in Serie B, può dare tanto in termini di gol e come presenza nello spogliatoio, perché un calciatore importante. La squadra? Per scaramanzia preferisco evitare di fare classifiche, ma credo sia giusto che l'Avellino possa puntare a qualcosa di importante, ha una dirigenza e una società importanti, un allenatore esperto della categoria. Può puntare al salto di categoria".