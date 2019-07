Il Modena prova a stringere i tempi per piazzare un colpo importante in mezzo al campo. Si tratta di Nicola Mosti, classe ‘98, di proprietà della Juventus. Il fantasista ha stregato sia il ds Salvatori sia il tecnico Zironelli che ora stanno cercando di chiudere per il suo arrivo in tempi brevi come conferma il suo agente Luca Antonini al Resto del Carlino: “Posso confermare che su Nicola c’è il forte interesse del Modena anche se la situazione al momento è ferma perché stiamo aspettando il via libera dalla Juve. I canarini però hanno avviato i contatti”.