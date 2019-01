© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Piraino, agente di Andrea Saraniti, ha fatto il punto della situazione sul suo assistito a ZonaCalcio.net: "Per Saraniti le soluzioni sono due: restare a Viterbo o ritornare a Lecce, considerato che il centravanti ha giocato in questa stagione con entrambe le maglie partite ufficiali. E’ vero, al club laziale sono stati accostati nomi di altri centravanti, ma credo che il ragazzo rimarrà a Viterbo. E’ stato per Saraniti un girone d’andata particolare, nelle prime partite del campionato ha incontrato dei portieri di grande valore poi c’è stato l’infortunio, a fine anno si è sbloccato, e mi aspetto che nel girone di ritorno più le sette partite da recuperare raggiunga come ha sempre fatto la doppia cifra".