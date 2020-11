Albinoleffe, Giacchetta: "Il Covid sta creando tanti problemi, ma la Serie C non si fermi"

Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo dell’Albinoleffe Simone Giacchetta ha parlato anche delle difficoltà che il Covid-19 sta causando alla Serie C dicendosi però contrario all’ipotesi di una sospensione di un mese del campionato: “Credo che si debba provare a continuare e questa è una stagione diversa dalle altre, il Covid sta creando tante difficoltà economiche e tecniche ma si deve andare avanti. E' un problema per la vita di tutti i giorni, noi facciamo casa e campo sottoposti ai tamponi. Osservando il protocollo è facile vedere come tante squadre non possono disporre di calciatori che non sono nemmeno positivi. Mette in ginocchio anche le risorse economiche della società".