© foto di Federico Gaetano

Marco Romizi, centrocampista classe 1990, non dovrebbe proseguire la sua avventura con l'AlbinoLeffe, essendo in scadenza al 30 giugno. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com sul giocatore sono quindi piombati tre club di Serie C: si tratta di Cesena, Casertana e Sambenedettese.