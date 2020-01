UFFICIALE: Picerno, preso l'esperto centrocampista Romizi

Fonte: http://www.azpicerno.it/

Importante colpo di mercato per il Picerno, che si assicura le prestazioni del forte centrocampista Marco Augusto Romizi. Nato ad Arezzo il 13 febbraio 1990, vanta importanti esperienze in Serie B, dove ha collezionato 137 presenze in sei stagioni col Bari. Arriva dall’Albinoleffe (Serie C) dopo una trattativa portata avanti dal direttore gestionale Vincenzo Greco che ha battuto la concorrenza di altre importanti Società interessate al calciatore. Un acquisto importante per la società guidata dall’amministratore Enzo Mitro, che ha avallato questo acquisto facendo un ulteriore sforzo economico utile per raggiungere l’obiettivo fissato ad inizio stagione.

La carriera di Romizi è iniziata nella stagione 2009/2010 con la Reggiana, in Serie C1, dove ha militato due stagioni collezionando 42 presenze. Poi l’approdo in Serie A alla Fiorentina e successivamente, dal gennaio 2012 fino alla fine del campionato 2016/2017, per sei stagioni consecutive in Serie B con il Bari. Nella stagione 2017/2018 in Serie C con il Vicenza, dove ha collezionato 29 presenze, poi il passaggio all’Albinoleffe nello scorso campionato. In totale tra i professionisti conta 249 presenze.

Il calciatore, che arriva a titolo definitivo, ha firmato in data odierna il contratto che lo lega alla società rossoblù. Romizi vestirà la maglia numero 28.