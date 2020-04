AlbinoLeffe, Zaffaroni: "Provo a rendere produttivo questo momento"

Un viaggio in casa AlbinoLeffe per il quotidiano britannico Independent. E così, dopo le parole del centrocampista Giorgione, ecco quelle deI tecnico della Celeste Marco Zaffaroni: "Cerco di non preoccuparmi troppo del futuro. Devo provare a rendere produttivo questo momento facendo cose che aiutano in questa situazione così difficile, cercando di lavorare per essere un allenatore migliore quando potrò tornare a fare questo lavoro".