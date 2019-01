Nonostante le tante richieste provenienti dalla Serie B l’Alessandria sembra decisa a fare muro sul terzino Giuseppe Agostinone, classe ‘89. Lo spiega il direttore sportivo Massimo Cerri che a Tuttosport parla così della situazione: “Agostinone non si muove da Alessandria, ha un altro anno e mezzo di contratto e questo è il primo motivo per sottolineare che la sua cessione non è mai stata nei nostri pensieri. E neppure in quelli del giocatore. Le voci le ho sentite anche io, ma ribadisco che nessuno ci ha mai contattati neppure con una manifestazione di interesse e anche il giocatore mi ha confermato di non essere mai stato contattato ribadendo l’intenzione di restare in maglia grigia”.