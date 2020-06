Alessandria, Di Masi: "Riprendere una forzatura. Playoff facoltativi mi lasciano perplesso"

vedi letture

Luca Di Masi, presidente dell’Alessandria, ha rilasciato dalle colonne di Tuttosport una lunga avventura sulla sua avventura con il club grigio. Fra i temi toccati c’è ovviamente anche quello della ripresa del campionato di Serie C attraverso i playoff come deciso ieri dal Consiglio Federale: “Si riprenderà con una sorta di forzatura perché dal punto di vista della salute molto medici sono in difficoltà nell’assumere certe responsabilità. Alcuni si sono dimessi anche perché un conto è raffrontarsi con club della massima divisione che hanno certi budget, altro invece è dover fare i conti con le casse di un club di Serie C. Ma ora si deve ripartire e quindi proveremo a fare il massimo. Ad Alessandria con i giocatori abbiamo trovato un accordo in fretta, ciò che mi lascia perplesso è che i playoff siano facoltativi. Purtroppo si tratterà di sfide tristi perché ovviamente saranno senza tifosi ma non sarebbe possibile fare diversamente, almeno in questo momento. Spero che a ottobre invece si possa giocare a porte aperte”.