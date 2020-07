Alessandria, Gregucci: "Carpi quadrato, serve lucidità. Useremo tutte le nostre armi"

Angelo Gregucci, tecnico dell'Alessandria, ha analizzato in conferenza stampa il match di domani contro il Carpi per il primo turno della fase nazionale dei playoff promozione in Serie C: "Una partita da giocare, sapendo di poter contare su un solo risultato, è una partita da giocare senza troppi tatticismi ma anche con attenzioni. Il Carpi è forte e quadrato, arriva da una buona stagione e va affrontato usando lucidità. Noi metteremo in campo tutto quello che abbiamo, a cominciare dalla grande voglia di andare avanti. Abbiamo un organico forte e preparato, con alternative e soluzioni che, mi ripeto, sono e saranno decisive in un contesto di gare ravvicinate, giocate a temperature elevate. Entusiasmo, attenzione ai dettagli e agli episodi, voglia di fare una grande gara contro un avversario di livello: questo il nostro spirito per la partita di domani".