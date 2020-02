vedi letture

Allarme Coronavirus. Pianese, Vagaggini: "Allenamenti sospesi a scopo precauzionale"

Intervistato da TuttoC.com il direttore sportivo della Pianese, Renato Vagaggini cerca di far chiarezza sulle notizie circolate nelle ultime ore che parlano di uno o due giocatori bianconeri positivi al virus Covid-19: "In questo momento siamo consapevoli che stanno circolando notizie riguardanti la Pianese. Se fosse confermato, il giocatore sta bene. Non sappiamo se si tratta di coronoavirus perché non è ancora arrivato l'esito degli accertamenti da Roma. Abbiamo sospeso a scopo precauzionale gli allenamenti, anche per quanto riguarda il mister è tutto sospeso".