Allarme Coronavirus. Serafini: "Arzignano-Padova si gioca, non ci sono avvisaglie di un rinvio"

Il direttore sportivo dell’Arzignano Mattia Serafini intervistato da Tuttoc.com ha parlato della situazione in vista del derby contro il Padova spiegando che non vi sarà alcun rinvio a causa dell’allarme Coronavirus che sta facendo saltare diverse partite: “Dal momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione dalla Lega Pro. Non ci sono state nemmeno avvisaglie di un possibile rinvio. A livello calcistico ci terrei a giocarla perché restare fermi non è mai una cosa positiva, soprattutto per noi che veniamo da un periodo non proprio ottimale dal punto di vista dei risultati e vorremmo tornare a far punti il prima possibile. Ma ovviamente il lato medico passa in primo piano in questi casi: non bisogna creare allarmismi ma seguire le norme e le misure cautelative che ci vengono date da chi ne sa più di noi. - conclude Serafini - Ripeto, però: non si è parlato di rinvio, per noi domani si gioca. Se arriveranno comunicazioni in merito, ovviamente, le rispetteremo. A livello generale, buonsenso e rispetto siano fondamentali: se sei stato in Cina o hai avuto contatti con persone a rischio, devi farti controllare. Bisogna rispettare i protocolli, per il bene tuo e per il bene degli altri".