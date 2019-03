Fonte: TuttoC.com

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Prima del match con il Piacenza (disputatosi ieri sera e finito 1-1), in casa Arezzo si è giocata anche un’altra partita molto importante dato che c’è stato un consiglio d’amministrazione e assemblea dei soci in rapida sequenza. Come riportato da amarantomagazine, il cda ha approvato la semestrale di bilancio e ratificato la disponibilità alla rinuncia ai finanziamenti infruttiferi da parte di presidente e vicepresidente. In seguito arrivate le dimissioni dal cda di Massimo Anselmi e Roberto Cucciniello, che mantengono comunque le rispettive quote (20% Anselmi, 1% di Cucciniello come rappresentante di Orgoglio Amaranto). “Le dimissioni di Anselmi e Cucciniello erano previste, la riunione si è svolta in un clima di serenità e questo mi ha fatto piacere” - ha commentato La Cava ad amarantomagazine.