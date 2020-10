Arezzo, crisi senza fine. Il Dg: "Come i tifosi, siamo delusi anche noi. Innesti? Sceglie il mister"

Una crisi senza fine per l'Arezzo, che dopo sei turni di campionato ha all'attivo un solo punto, che vale l'ultimo posto della classifica. A niente è servito il cambio in panchina, anche se per Andrea Camplone quello di ieri è stato l'esordio alla guida degli amaranto, ma lo 0-5 patito in casa contro il Padova è stato un chiaro campanello di allarme.

A margine del match, come riferisce arezzonotizie.it, è stato questo il commento del Dg Riccardo Fabbro: "Intanto vanno fatti i complimenti al Padova, squadra compatta e completa che ci ha messo subito in difficoltà: certo, due gol su palle inattive ci hanno tagliato le gambe, ma il Padova è stato più pronto. Non abbiamo ancora dato modo al mister di metter mano sulla squadra, quindi è giusto che ora ci sia io a rappresentare la società per prendersi le proprie responsabilità: diamo comunque tempo alla squadra di crescere. E' vero che abbiamo subito tanto e costruito poco, ma siamo fiduciosi, il campionato è lungo: abbiamo la convinzione che la squadra non sia da un punto. Contestazione dei tifosi? Se non ci fosse stata mi sarei preoccupato, è giusto che la tifoseria sia delusa, ma queste sensazioni sono le stesse che proviamo noi".

Sul possibile innesto in difesa, che pareva essere lo svincolato Thomas Heurtaux: "Sarà il mister a decidere come e dove coprire l'ultimo tassello a disposizione. Vedremo le necessità del mister, la società è pronta per metterci faccia e portafogli come fatto finora".