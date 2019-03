© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Arezzo Alessandro Dal Canto ha parlato a Tuttosport dell’ottima stagione del club toscano e della voglia di non frenare nella corsa verso i play off promozione: “Il nostro secondo posto non viene per caso, anche se può sembrare inspiegabile. Qui abbiamo tanti giocatori che arrivano dalla Serie D, dalla Primavera e altri che hanno esperienza in questa categoria. Tra loro si è creata una coesione che ha permesso alla squadra di crescere tanto andando oltre ogni aspettativa. Ora dobbiamo cambiare prospettiva perché vista la posizione dobbiamo guardare in alto e fare ancora meglio. Abbiamo un’identità ben precisa e cerchiamo di portarla avanti a prescindere dall’avversario di turno. Da luglio ci stiamo esprimendo al 110% delle nostre possibilità, sono felice di poter guidare un gruppo così e ringrazio il presidente per avermi dato l’opportunità di lavorare qui, con un progetto societario a lungo termine che nel mondo del calcio è difficile portare avanti. - conclude Dal Canto - Io come Giampaolo? Lo conosco anche se non ci sono rapporti particolari fra di noi, è un tecnico che mi piace. Però lui è un grande allenatore e io ancora no”.