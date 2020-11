Arezzo, il Covid-19 condiziona l'attività della squadra. Si riflette sulla gara con la Fermana

Si vive quasi alla giornata in casa Arezzo, dove la conta dei positivi al Covid-19 è salita a 18 elementi. Come riferisce arezzonotizie.it, nel fine settimana il gruppo squadra si sottoporrà a un ulteriore ciclo di tamponi, ma l'incognita allenamenti non sparisce: chi è negativo sta continuando ad allenarsi al "Comunale", per gli altri è attesa sui controlli di rito.

Anche se, come evidenzia il sito, i positivi al Covid-19 devono osservare dieci giorni di isolamento, di cui almeno tre senza sintomi, e solo dopo potranno sottoporsi al nuovo tampone che, in caso di esito negativo, aprirà alla visita di idoneità agonistica e al rientro in gruppo.

La gara contro la Fermana, però, rimane tutt'ora in bilico.