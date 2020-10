Arezzo scatenato sul mercato. In arrivo il difensore ceco Kodr

Dopo gli arrivi di Cerci, Cherubin, Arini e Melgrati, l'Arezzo sembra non volersi fermare e in attesa di capire le intenzioni del centrocampista Di Paolantonio è pronta a chiudere per un altro innesto in difesa. Si tratta, come riportano i colleghi di Tuttoc.com, di Marek Kodr, centrale difensivo classe '96 ex Pribram. Il giocatore è già in Italia e nella giornata di oggi potrebbe accordarsi coi toscani.