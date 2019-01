Arzachena, è fatta per Diop dal Siracusa

© foto di Federico Gaetano

Modou Diop, attaccante classe '92 in uscita dal Siracusa, è pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Arzachena. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, la punta senegalese ha chiuso la trattativa con il club sardo: la firma è infatti prevista per la giornata odierna.