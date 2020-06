Arzignano, Serafini: "Play out sono un'opportunità. Non vediamo l'ora di giocarci la salvezza"

Il direttore sportivo dell'Arzignano Mattia Serafini intervistato da Tuttoc.com ha parlato della sfida contro l'Imolese nei play out in cui in 180 minuti si deciderà la permanenza di uno dei due club in Serie C: “Non vediamo l'ora di affrontare i nostri avversari, avere la possibilità di giocarcela sul campo dopo il blocco del campionato e la pandemia è una situazione positiva per noi, viste anche le vicissitudini di altri club pari categoria e non. Quindi prendiamo il play out come un'opportunità e non come una costrizione. Conosciamo la nostra dimensione, i nostri limiti, ma anche i nostri punti di forza. Siamo una società sana che fa il passo lungo quanto la gamba. Sapevamo che i play out erano una possibilità concreta che, alla fine, si è avverata. Rimini? Mi dispiace per loro come per tutte le altre retrocesse perché non hanno potuto provare a mantenere la categoria sul campo. - continua Serafini parlando dell'Imolese – Ho visto che hanno cambiato di nuovo allenatore, ma preferisco guardare in casa mia. Noi dovremo vincere almeno una delle due gare senza perdere l'altra perché l'algoritmo ci mette dietro i romagnoli, ma non mi va di starci troppo a pensare. Sento sensazioni positive che mi sta trasmettendo l'ambiente, siamo carichi e vogliosi di sfruttare questa possibilità che ci è stata data. Vicenza? È stato un grande piacere avere i biancorossi nel nostro girone. Colgo l'occasione per far loro i più vivi e sinceri complimenti, gli auguro il meglio per il futuro".