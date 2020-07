Asse Cagliari-Olbia, può arrivare Scalzi della Sanremese. Concorrenza della Lucchese

Potrebbe approdare in Serie C Filippo Scalzi, centrocampista classe 1997 della Sanremese. Secondo quanto riportato da RivieraSport il giocatore sarebbe finito nel mirino del Cagliari che potrebbe successivamente optare per un prestito ad un club di Lega Pro quale l'Olbia. Lucchese, società neo promossa in terza serie, spettatrice interessata visto che Scalzi rientra fra i giocatori messi nel mirino per il prossimo campionato.