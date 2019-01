AU Monopoli: "Salvemini sostituirà De Angelis, rinnovo per Sounas"

Fonte: TuttoC.com

Alessandro Laricchia, amministratore unico del Monopoli, ha fatto il punto sul mercato biancoverde ai microfoni di ZonaCalcio.net partendo dal ritorno dell'attaccante Francesco Salvemini, per poi passare al futuro dell'esterno Arensi Rotas e del centrocampista Dimitris Sounas: “Quest’estate Salvemini ha preso la sua decisione, scegliendo la piazza di Potenza, ma con il passare del tempo forse il ragazzo ha iniziato a sentire la mancanza della nostra realtà, dove si è messo in mostra e sicuramente lo stesso ha fatto dei grandi sacrifici economici per rendere possibile il suo rientro da noi. Rotas e Sounas? Sono due giocatori importanti per il Monopoli, Rotas è cresciuto in maniera esponenziale ed il suo rendimento ci rende estremamente soddisfatti, mentre Sounas ha avuto una prima parte di stagione segnata dagli infortuni, ma finalmente è rientrato, il centrocampista rappresenta la nostra spina dorsale. Con l’agente(Bruno Cirillo) dei due ragazzi vi è un rapporto che va oltre il lato professionale, sicuramente ci siederemo a tavolino per il prolungamento di Sounas. Dovevamo sostituire De Angelis ed è arrivato al suo posto Salvemini, per il resto ci sentiamo soddisfatti della nostra squadra. Sicuramente gennaio è un mese lungo e ci potrebbero essere delle possibilità sia in entrata che in un’uscita, saremo molto attenti all’evolversi delle vicende di mercato”.