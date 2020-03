Au Triestina: "Vogliamo la B ma c'è tanta concorrenza. Monza invece corre da solo"

Lunga intervista a Tuttosport per l’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese. Il dirigente alabardato dopo aver ripercorso le tappe della rinascita del club sotto la nuova proprietà si è concentrato a parlare degli obiettivi della squadra: “Lo scorso campionato abbiamo lottato per il primo posto col Pordenone, loro sono saliti in B e noi invece ai playoff abbiamo perso con il Pisa la finale per salire tra i cadetti davanti a oltre 20 mila spettatori nell’anno del centenario. Quest’anno puntiamo nuovamente alla pro- mozione anche se non è facile ripetersi e poi devo dire che nel nostro girone sono finite un sacco di corazzate: Reggiana, Piacenza, Cesena, poi Carpi e Padova retrocesse, mentre nel girone A è rimasto il Monza che punta solitario alla promozione…”