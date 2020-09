Avellino, accelerazione per Maniero. L’attaccante potrebbe firmare oggi

vedi letture

L’Avellino nelle ultime ore ha accelerato i tempi per portare in biancoverde Riccardo Maniero, esperto centravanti svincolatosi dopo il Pescara. Secondo quanto riferito da Tuttoavellino.it il giocatore, che si sta allenando con l’Equipe Campania, avrebbe trovato l’accordo con l’Avellino per la prossima stagione e già in giornata dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club irpino.