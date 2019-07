© foto di Matteo Ferri

In un'intervista rilasciata a Prima Tivvù e ripresa da tuttoavellino.it, l'avvocato Angelo Maietta traccia un punto della situazione in merito alla questione legata al sequestro delle attività di patron De Cesare, con il caos partito dalle problematiche legate alla Sidigas:

"Scindere calcio e basket dal concordato potrebbe anche voler dire non cedere le società, che però al momento sono sequestrate e bisognerebbe attendere il dissequestro. Il dissequestro è fondamentale, altrimenti sia per l'Us Avellino che per la Scandone non si può fare nulla, nel senso che non sono vendibili. Di sicuro il concordato è una boccata d'ossigeno ed un punto a favore per De Cesare. E inoltre è un buon passo verso il dissequestro stesso".