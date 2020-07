Avellino, Capuano: "Difficile fare più di quel che abbiamo fatto. Usciamo a testa altissima"

Dopo lo 0-0 in casa della Ternana che estromette l’Avellino dalla corsa verso la Serie B il tecnico irpino Ezio Capuano ha commentato la prestazione dicendosi soddisfatto dei suoi: “Usciamo a testa altissima, sapevamo di non poter avere la stessa brillantezza di quattro mesi fa, anche se spiace uscire per un pareggio. Sono fiero di quello che i miei ragazzi hanno fatto in stagione, ci davano tutti per spacciati e invece siamo arrivati ai play off. - continua Capuano come riporta Tuttoavellino.it – Oggi avremmo dovuto vincere per forza se volevamo superare il turno, ma dopo questo lungo stop e con questo caldo non era facile fare di più rispetto a quanto abbiamo fatto. Stasera c’è stato un momento in cui credevo che potessimo vincere, ma purtroppo abbiamo sbagliato le scelte in un paio di occasioni”.