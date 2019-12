Avellino, Capuano: "Se mi sento in discussione? Riaprite i manicomi"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Sempre colorito e senza peli sulla lingua il tecnico dell'Avellino Eziolino Capuano che parla alla stampa a margine della vittoria sulla Sicula Leonzio. Dopo un elogio alla squadra, come riferisce tuttoavellino.it, si passa alla dirigenza: "Complimenti a Di Somma che ha allestito la squadra, sento di ringraziare un grande uomo. Sarò legato a vita a lui. E' il passato, il presente e il futuro dei lupi, l'Avellino calcistica non potrà mai separarsi da lui. Uomo con gli attributi. Se leggete le classifica è merito suo".

Non manca però un appunto sulla nuova proprietà, che potrebbe a breve insediarsi in terra irpina: "Dovete chiedere alla nuova proprietà se ci sarò ancora io. Se dovessi sentirmi in discussione per questi risultati, riaprite i manicomi. Se la proprietà mi mette in condizione e a disposizione nuovi innesti, vedremo".